Marino, è morto il prof. Claudio Puoti. Il Sindaco: “Dolore immenso”

“Apprendiamo con grande commozione della prematura scomparsa avvenuta ieri per un infarto del prof. Claudio Puoti, già Primario di Gastroenterologia e di Malattie Infettive presso l’Ospedale San Giuseppe di Marino dal 1999 al 2015 e anche al San Sebastiano di Frascati e all’ex Ospedale di Genzano De Sanctis, attualmente responsabile del Centro di Epatologia dell’INI di Grottaferrata” .

Addio al prof Claudio Puoti. “Aveva fatto della sua professione di medico una missione”

Queste le parole a caldo del Sindaco Carlo Colizza che prosegue: “Ci stringiamo al dolore immenso della famiglia, dei suoi colleghi e di quanti lo hanno conosciuto ed amato sottolineando la grandissima professionalità che lo aveva contraddistinto in tutto il periodo di servizio prestato nella sanità pubblica dei Castelli Romani. Ne apprezziamo lo spirito di servizio verso i pazienti, soprattutto quelli in difficoltà, che lo ha portato persino alla scelta di prestare soccorso in mare agli immigrati qualche tempo fa.

Un grande uomo di una serietà specchiata che aveva preso il suo essere medico come una vera e propria missione. Grazie prof. Puoti per quanto ti sei speso per le nostre popolazioni. Che la terra ti sia lieve!”.