Biglietti Orari Per accedere all’area

Preacquisto on line su www.viaggioneifori.it e al call center 060608 (tutti i giorni ore 9-19) Intero: € 15,00 – ridotto: € 10,00 Gruppi superiori alle 10 unità: € 10,00 a persona Prevendita: € 1,00 La riduzione è prevista per: Forze dell’Ordine, militari, insegnanti, giornalisti, under 26, possessori di MIC card e Roma Pass. I biglietti possono essere acquistati anche sul posto e nei Tourist Infopoint Dal 17 giugno al 31 luglio: tutti i giorni ore 21.15 – 22.15 – 23.15* Dall’1 al 31 agosto: tutti i giorni ore 21.00 – 22.00 – 23.00 Dall’1 settembre al 30 settembre: tutti i giorni ore 20.15 – 21.15– 22.15 Dall’1 ottobre al 7 novembre: tutti i giorni ore 19.15 – 20.15 – 21.15 * Dal 17 al 19 giugno: due spettacoli ore 21.15 e 22.15 Chiuso nei giorni 20 giugno e 3 luglio Attesa del proprio turno a distanza di sicurezza (almeno 1 m). Misurazione della temperatura con termoscanner (non è possibile accedere con temperatura uguale o superiore a 37.5°). Esibire il biglietto digitale o la stampa cartacea del print@home senza passare dalla biglietteria. È disponibile il gel igienizzante per mani/guanti. Le audioguide sono protette da involucro monouso e gli auricolari sono anch’essi monouso. I posti a sedere sulle tribune sono evidenziati da segnaposti.