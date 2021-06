Ad Aquino, i militari della locale Stazione, in esecuzione del provvedimento di sospensione provvisoria dell’espiazione pena presso il domicilio, emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere (CE), hanno tratto in arresto un 30enne del luogo, già censito per reati in materia di stupefacenti e contro la persona.

Il provvedimento

Il citato provvedimento è stato emesso a carico del giovane il quale, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati inerenti gli stupefacenti, violava in più occasioni gli obblighi derivanti dalla misura coercitiva cui lo stesso era sottoposto.

L’arrestato, espletate le formalità di rito è stato tradotto presso il carcere di Frosinone.