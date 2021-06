Quanto costa affittare una macchina con autista a Roma

Si va diffondendo sempre di più, in tutte le regioni d’Italia, il servizio di noleggio con conducente, che non di rado integra quello offerto dai mezzi di trasporto pubblici e dai taxi. Si tratta di una innovativa soluzione di mobilità che riscuote l’apprezzamento di molti utenti, non solo per la possibilità di programmare in anticipo il viaggio, ma anche per l’opportunità di definire il costo della corsa, senza che il tassametro porti a spese folli. Ecco perché il noleggio con autista può essere usato sia per motivi di lavoro che per turismo: per ragioni professionali o per intrattenimento, garantisce in ogni caso i più elevati standard di affidabilità.

A che cosa serve il noleggio con conducente

Un servizio di NCC può essere sfruttato anche per il trasferimento da e verso un aeroporto, un porto marittimo o una stazione ferroviaria, mettendo a disposizione una scelta molto ampia di veicoli: dalle berline di lusso ai minibus, passando per i pullman veri e propri, dipende tutto dal numero di persone che devono essere trasportate. Proprio il numero di passeggeri è una delle variabili che incidono sul costo del servizio; c’è da tenere conto, inoltre, della fascia oraria, del percorso che deve essere coperto e anche delle caratteristiche del veicolo che viene adoperato per il trasporto (senza trascurare eventuali promozioni previste).

La spesa a Roma

Per quanto riguarda l’affitto di una macchina con autista a Roma, ipotizzando di voler usufruire di un collegamento tra il centro della città e i più importanti hub locali (vale a dire il porto di Civitavecchia e gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino), la spesa da affrontare oscilla da un minimo di 30 euro a un massimo di 200. Vale la pena di tenere presente, poi, che il supplemento notturno comporta un 20% di costi in più, e di solito si applica dalle 11 di sera alle 6 del mattino. Nei giorni festivi, invece, il supplemento è addirittura del 50%. In alcuni casi si può richiedere l’applicazione di una tariffa oraria, con il veicolo che viene noleggiato per 12, 8 o 4 ore, con un esborso che oscilla tra i 500 e i 100 euro.

Il servizio di NCC Roma

NCC Roma è un servizio di noleggio con conducente che può essere prenotato direttamente online: dalla home page del sito, infatti, bastano pochi secondi per verificare la disponibilità di un veicolo. Tutto quel che bisogna fare è indicare il numero di passeggeri, il luogo di partenza, il luogo di arrivo, la data e l’orario. Al costo di un taxi, si può beneficiare di una tariffa vantaggiosa e in più si ha a disposizione un supporto clienti garantito 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Ovviamente tutti gli autisti sono certificati, capaci di offrire il massimo della professionalità e di garantire tutta la riservatezza che i clienti possono desiderare.

Come si prenota

Per prenotare un veicolo con autista si può procedere al telefono o, in alternativa, usare il form dedicato; in questo secondo caso si sarà ricontattati dallo staff nel giro di un’ora. Sono più di 20 anni che NCC Roma propone la formula del noleggio con conducente all’ombra del Cupolone: una lunga esperienza che accompagna l’impiego dei migliori veicoli e prezzi a dir poco imbattibili. Ma tutto questo non basterebbe se i clienti non potessero contare anche su standard di puntualità elevati e su un comfort ottimale in tutti i contesti. Con oltre 2.500 chilometri percorsi ogni giorno e quasi 40 vetture di lusso incluse nel parco macchine, NCC Roma è davvero un punto di riferimento per chi ha bisogno di trasferimenti confortevoli e rapidi.

Quali spostamenti vengono garantiti

Nel novero dei trasporti che vengono assicurati ci sono, tra l’altro, le trasferte interne, ma non solo: dagli spostamenti urbani a quelli interurbani, tutte le esigenze possono essere soddisfatte. Il che è vero anche per le tratte a lunga percorrenza e per gli spostamenti che hanno come destinazione le stazioni più importanti di Roma, quali Ostiense, Tiburtina e Termini. Quando si ha bisogno di un transfer di eccellenza, NCC Roma mette a disposizione professionisti di comprovata affidabilità in grado di destreggiarsi nel migliore dei modi nel traffico della Capitale.