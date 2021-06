Ieri, 15 giugno 2021, dalle ore 19:31 e fino a notte inoltrata, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per incendio automezzo pesante presso A1 Autostrada del Sole km 52.

Incendio sulla A1

Intervenuta sul posto la squadra VVF del distaccamento di Montelibretti (5/A) con al seguito tre autobotti (AB/5,AB/9,AB/10), il carro autoprotettori e il CRRC.

Nessuna persona è rimasta coinvolta, disagi alla viabilità causati dal denso fumo sprigionato per via dell’incendio che ha completamente distrutto l’automezzo. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area autostradale interessata sono durate alcune ore. Presenti sul posto il 118 e la Polizia Stradale.