Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha inaugurato questa mattina il cantiere per la riqualificazione del complesso edilizio di Ater Roma in viale Giorgio Morandi a Tor Sapienza. All’inaugurazione hanno partecipato l’assessore regionale alle Politiche abitative Massimiliano Valeriani e il direttore generale di Ater Roma Andrea Napoletano.

ZINGARETTI INAUGURA IL CANTIERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO ATER DI VIALE MORANDI

Dopo una prima fase che ha riguardato la messa in sicurezza e la parziale demolizione della cosiddetta “stecca” centrale, adibita a locali commerciali, oggetto da decenni di occupazioni e degrado, gli interventi consisteranno nella manutenzione ordinaria e straordinaria dei quattro edifici che costituiscono il complesso che conta 507 alloggi. In particolare, verranno risanate tutte le parti in calcestruzzo ammalorate, eliminate le fioriere in cemento/amianto, migliorata la tenuta termica degli infissi, realizzata l’impermeabilizzazione delle coperture e rinnovati gli intonaci esterni. Nei vani scala dei fabbricati verranno sostituiti tutti gli impianti di illuminazione. A questi interventi strutturali si aggiungono quelli di riqualificazione delle aree esterne e verdi che prevedono, tra l’altro, la posa in opera di nuova illuminazione su tutto il perimetro degli edifici e sulle rampe delle autorimesse. I lavori che partono oggi hanno un valore complessivo di circa 2 milioni di euro e si concluderanno in sei mesi.

Il progetto di ristrutturazione proseguirà con interventi di rifacimento di tutte le coperture e delle facciate, demolizione e ricostruzione della stecca centrale con un investimento totale di circa 6,8 milioni di euro.