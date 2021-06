Tragedia di Ardea: anche a Nettuno ci sarà il lutto cittadino

La città di Nettuno ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani 16 giugno 2021 per testimoniare la propria vicinanza a tutta la comunità di Ardea e in special modo alle famiglie di Salvatore Ranieri e dei piccoli Daniel e David Fusinato che hanno perso la vita nel tragico evento di cronaca avvenuto in località Colle Romito lo scorso 13 giugno 2021.

Lutto cittadino a Nettuno per la vicinanza con la città di Ardea

Alle ore 12,00 negli esercizi commerciali e nelle sede pubbliche del Comune di Nettuno verrà osservato un minuto di silenzio.