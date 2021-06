Ardea. In segno di cordoglio, rimandati gli incontri sul PUMS

In segno di cordoglio per il triplice omicidio di Ardea, l’Amministrazione comunale fa sapere che gli incontri sul PUMS previsti per il 15 e il 16 giugno sono rimandati a data da destinarsi.

Ardea, rimandati gli incontri sul PUMS

