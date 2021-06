Talenti. Fiamme in un appartamento: salvata una 90enne ed evacuate circa 60 persone

Paura nella tarda serata di ieri in zona Talenti, a Roma. Per motivi ancora da accertare, un incendio si è sviluppato in un appartamento all’ultimo piano di un palazzo in via Zuccoli.

L’incendio

Le fiamme sarebbero divampate verso le 21:00 di ieri, 14 giugno 2021: immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine. Grazie al tempestivo arrivo degli agenti, una donna di 90 anni è stata salvata e affidata immediatamente alle cure del 118. Dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe che la donna non sarebbe in grave condizioni.

Durante le operazioni di spegnimento, l’intera palazzina è stata evacuata. I 60 inquilini sono poi rientrati al termine dell’intervento dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine.

Foto di repertorio