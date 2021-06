Acea informa che venerdì 18 giugno 2021 nel cassinate sarà prevista una sospensione del flusso idrico. Ecco tutte le info.

Si comunica che, a causa di mancata tensione in arrivo da parte del fornitore esterno, presso la sorgente Oliveto Oscuro e l’impianto di sollevamento Rotarelle, venerdì 18 giugno dalle ore 09:00 alle ore 17:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico in alcuni comuni. In particolare le zone interessate sono:

Comune di Cassino : via Appia Nuova, via Cavalle, via Colle Canne, via Mutaro, via San Cesareo , via Panaccioni, via Antridonati, via Selvone, via S. Montino, via Mandrine, via Colle Cedro e zone limitrofe.

: via Appia Nuova, via Cavalle, via Colle Canne, via Mutaro, via San Cesareo , via Panaccioni, via Antridonati, via Selvone, via S. Montino, via Mandrine, via Colle Cedro e zone limitrofe. Comune di Cervaro : via Porchio vicino ferrovia, via Rotarelle, via Mastrazze, via Pantano, via Parasacchi, Strada Provinciale 83, via Acquacandida e zone limitrofe.

: via Porchio vicino ferrovia, via Rotarelle, via Mastrazze, via Pantano, via Parasacchi, Strada Provinciale 83, via Acquacandida e zone limitrofe. Comune di Pignataro Interamna : via Selvaroccia e centro storico.

: via Selvaroccia e centro storico. Comune di San Vittore Del Lazio: via San Cesareo, via Stazione, via Tascellone, via Taverna, via Rotarelle, via Granarelli lato ferrovia e zone limitrofe.

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata, salvo imprevisti.

Acea Ato 5 si scusa per il disagio.

