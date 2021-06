Acea comunica che giovedì 17 giugno 2021 potrebbero verificarsi dei disagi con l’acqua nel comune di Ciampino. Ecco orari e zone interessate.

Le info

“Si comunica che, per eseguire un intervento di manutenzione programmata sulla condotta idrica nel Comune di Ciampino, giovedì 17 giugno dalle ore 09:00 alle ore 17:00 si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle vie indicate:

• via Mura dei Francesi (da via dei Laghi a via Milano)

• via dei Laghi

• via Bologna

• via Firenze

• via Genova

• via Acqua Acetosa 2 e 2b

• via Urbino

• via Rizzotto

• via Levato

• via Quasimodo

• via Sciascia

• via Ancona

• via Cangitano

• via Vella

• via La Barbera

• via Novembre

• via Portella della Ginestra

• via Spoleto

• via Madrid

• via Galimberti

• via Capuzzi

• via Venezia

• via Martiri di Marzabotto

• via Edo

• via Giachino

• via Tubino

• via Martirelli

• via Olearo

• via Rossi

• via Bentivogio

• via Bonvicini

• via Bevilacqua

• via Cervi

• via Colorni

• via Marchiani

• via Bruxelles

• via Potenza

• via Ospedaletto

• via Cuneo

• via Fontana dei Monaci

• via Messina

• via Cappalonga

• vicolo del Sassone

• via Pantanelle

• via Romana

• vie limitrofe

Per i casi di effettiva necessità è stato predisposto un servizio di stazionamento autobotte presso Ie seguenti vie:

via Mura dei Francesi angolo via dei Laghi

via Ospedaletto angolo via Messina

Per ulteriori informazioni urgenti è possibile contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per i disagi”, è quanto si apprende dal portale di Acea.

Foto di repertorio