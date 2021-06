A causa di un incidente, è stato temporaneamente interdetto il transito sulla statale 148 “Pontina“, in direzione Roma, all’altezza del km 54 ad Aprilia in provincia di Latina, come segnalato da Anas.

L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto tre veicoli causando il ferimento di una persona.

Il traffico viene temporaneamente deviato nello svincolo per Campoverde Nord

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Come segnalato anche da Astral, c’erano code dapprima legate a lavori in zona Campoverde e adesso per incidente. Si transitava momentaneamente su una sola corsia prima che la strada fosse definitivamente e temporaneamente chiusa. Uscita obbligatoria a Campoverde nord.

Potrebbero seguire aggiornamenti in merito alla situazione della persona ferita e della viabilità. Difficile vi siano altre informazioni riguardanti la dinamica in tempi brevi, poiché i rilievi delle forze dell’Ordine sono tuttavia in corso.

Ricordiamo che la strada, in direzione Roma, è momentaneamente chiusa agli automobilisti.