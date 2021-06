Tragedia tra San Vittore del Lazio e Cassino: uomo travolto sull’A1

Una tragedia è avvenuta sull’A1 tra San Vittore del Lazio e Cassino. Un uomo che camminava lungo la corsia è stato travolto.

A1, tragedia tra San Vittore del Lazio e Cassino: 27enne viene travolto

L’accaduto è al vaglio degli inquirenti. Nella giornata di oggi, lunedì 14 giugno 2021, un uomo è stato travolto sull’autostrada A1, tra San Vittore del Lazio e Cassino, in provincia di Frosinone.

Ancora non sono chiare le dinamiche ma, secondo quanto emerge, il 27enne mentre camminava lungo la corsia è stato preso in pieno da alcuni veicoli che passavano in quel momento. Sul posto sono subito sopraggiunti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.

Si lavora per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.