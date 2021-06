Malore Eriksen, il tweet di Barillari scatena la polemica: “È stato vaccinato”

Un post che in poco tempo è entrato in tendenza su Twitter. Si tratta del pensiero di Davide Barillari, ex Movimento 5 Stelle ora consigliere regionale alla Regione Lazio.

Analogie tra l’arresto cardiaco di Eriksen e il vaccino: il pensiero di Davide Barillari

“#Euro2020 Christian Eriksen, giocatore dell’Inter (vaccinato) durante la partita Danimarca Finlandia, cade a terra per arresto cardiaco. Praticato massaggio cardiaco. Ora è ricoverato in ospedale. Cadono come mosche.”

Questo è il tweet che sta generando la polemica. Davide Barillari, consigliere regionale alla Regione Lazio, non si risparmia e attacca il mondo dei pro vax sostenendo che il brutto episodio avvenuto a Christian Eriksen può essere associato al fatto che il calciatore ha fatto il vaccino contro il Covid.

Arriva la risposta secca da parte di Giuseppe Marotta, AD dell’Inter, che sottolinea come il giocatore non ha avuto il Covid e non è stato mai vaccinato.