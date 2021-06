Roma, brutto incidente in zona Collatino: auto si ribalta in strada

Un brutto incidente si è verificato intorno all’1 e 30 di questa notte, lunedì 14 giugno 2021, su via della Serenissima. Una macchina si è ribaltata.

Incidente in zona Collatino, a Roma

Forse un colpo di sonno o forse una distrazione, fatto sta che questa notte si è verificato un incidente lungo via della Serenissima, all’altezza di via Pisino. Stando a quelle che sono le prime ricostruzioni, sembrerebbe che una macchina abbia colpito delle vetture che erano in sosta.

I colpi sono stati molto forti tanto che la macchina si è ribaltata su un lato. Ad essere coinvolta è stata una donna che è stato subito soccorsa dai sanitari dell’Ares 118 e trasportata al Policlinico Umberto I di Roma.

Sul caso stanno lavorando gli inquirenti.