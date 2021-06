L’estate è esplosa in tutto il suo fragore nella penisola italiana e – senza eccezione alcuna – anche nelle province di Roma e Frosinone. Dopo un primo assaggio di solleone nel week-end, il trend della prossima settimana non subirà grandi variazioni, a cominciare dalle giornate di lunedì 14 e martedì 15 giugno 2021. Un sole pieno e temperature stabilmente sui 30 gradi nelle ore pomeridiane certificheranno il primo assaggio della bella stagione. Sarà una due giorni caratterizzata da un cielo terso, con qualche minimo accenno di variabilità nell’area del frusinate che, ad ogni modo, non scalfirà il quadro generale.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 14 e martedì 15 giugno 2021.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 14 giugno:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Sereno o poco nuvoloso

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 21° C; max 30° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 15 giugno:

Notte: Sereno

Mattina: Sereno o poco nuvoloso

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Sereno

Temperatura prevista: min 19° C; max 29° C. Venti: debole/media intensità

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 14 giugno:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Pomeriggio: Nubi sparse con possibili temporali

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 17° C; max 29° C. Venti: deboli

Martedì 15 giugno:

Notte: Sereno

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Sera: Sereno

Temperatura prevista: min 8° C; max 18° C. Venti: deboli