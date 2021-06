Ardea, irruzione in casa del killer barricato: è stato trovato morto

Quasi sicuramente si è suicidato il killer di Ardea. L’assassino, dopo essersi barricato in casa, ha tenuto un duro scontro di nervi con le forze dell’Ordine.

Presumibilmente ha compreso che per lui non c’erano speranze e ha preferito togliersi la vita. I Carabinieri hanno fatto irruzione e hanno trovato l’uomo morto. Tre lunghissime ore di trattative prima che i GIS armati facessero irruzione. Il 34enne aveva dei problemi psichici ed è ritenuto il responsabile della sparatoria di stamane.

L’episodio è avvenuto nel consorzio di avvenuto nel consorzio Colle Romito. L’irruzione è avvenuta dopo che l’uomo non rispondeva più ai tentativi da parte del negoziatore. Una vicenda che ha lasciati sgomenti tutti. Potrebbero seguire aggiornamenti in merito. Intanto, anche il Sindaco di Roma ha espresso il suo cordoglio per le vittime di oggi: “Immenso dolore per tragica morte di due bambini e un anziano ad Ardea. Roma Capitale si stringe intorno alle famiglie e a tutta la comunità ardeatina. Vi siamo vicini in questo terribile momento di lutto“. Anche da Fratelli d’Italia arrivano le prime parole dopo la brutta vicenda:

“Sgomento e apprensione per le notizie che arrivano da Ardea, in provincia di Roma, dove un uomo con un’arma da fuoco ha colpito mortalmente un anziano e due bambini di 5 e 10 anni. Un gesto incomprensibile che scuote la comunità ardeatina e tutta l’Italia. Il nostro cordoglio per le vittime e le loro famiglie. Auspichiamo che i militari e le forze dell’ordine catturino l’autore di questa follia e facciano chiarezza sulle dinamiche dell’accaduto”. Lo dichiarano il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida e il deputato di Fratelli d’Italia e presidente della federazione FdI della provincia di Roma, Marco Silvestroni. La Citta’ metropolitana di Roma esprime tutta la solidarieta’ e la vicinanza per i terribili fatti accaduti nel Comune di Ardea. “Tutta la Citta’ metropolitana e’ vicina ai parenti delle vittime e al primo cittadino. La nostra slidarieta’ e quella della Sindaca metropolitana Virginia Raggi ai familiari delle vittime e a tutta la Comunita’ di Ardea. Siamo sconvolti da questo episodio incomprensibile e speriamo che l’autore del folle gesto venga presto assicurato alla giustizia”. Teresa Zotta, Vice Sindaco della Citta’ metropolitana di Roma

Foto di repertorio