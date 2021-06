Anagni, brutto incidente su via Casilina: grave una donna

Un bruttissimo incidente si è verificato nella giornata di ieri, sabato 13 giugno 2021, vicino al bivio della ex Winchester, ad Anagni. Una rimasta è in gravi condizioni.

Anagni, scontro tra due veicoli: donna in codice rosso

Il terribile sinistro è avvenuto su via Casilina, ad Anagni. All’altezza del bivio per entrare all’ex Winchester due auto si sono scontrate in modo violento.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 con l’ausilio dell’eliambulanza che hanno trasportato una donna, quella gravemente ferita, in uno dei nosocomi più vicini dove sarebbe ora in codice rosso.

Ad intervenire sono stati anche i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine.