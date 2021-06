Da domani, domenica 13 giugno 2021, alle ore 24:00, sarà possibile per tutti coloro che rientrano nella fascia d’età 17-24 anni accedere alle prenotazioni per il vaccino anti-Covid. Ecco le info per prenotarsi trasmesse dal portale di Salute Lazio.

Le info

Domenica alle ore 24:00 al via prenotazioni per ultima fascia d’età 17-24 anni. Rispetto a quanto è stato riportato dalla Regione Lazio, risulta rispettata la tabella di marcia delle vaccinazioni. Le prenotazioni sono da effettuarsi su prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome.

Attualmente i vaccini disponibili sono: Pfizer/BioNtech (Comirnaty), Moderna e Johnson & Johnson (Janssen). È possibile consultare le raccomandazioni del Ministero della Salute con le indicazioni per l’uso preferenziale del vaccino Johnson & Johnson (Janssen).

Per prenotare è sufficiente la Tessera sanitaria.

Per prenotare occorre la Tessera Sanitaria in corso di validità per comunicare:

1. Il Codice Fiscale

2. Le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM) posto sul retro della tessera

Maggiori informazioni sono disponibili su salutelazio.it/vaccinazione-covid-19-fasce-eta.

Foto di repertorio