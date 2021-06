Dal 12 giugno al 26 settembre il Castello Ladislao di Arpino (FR) ospita la mostra internazionale “Malkovich, Malkovich, Malkovich – Omaggio ai grandi maestri della fotografia” firmata dal fotografo Sandro Miller, originario di Ferentino, che dopo i tanti riconoscimenti internazionali ha deciso di mettere la sua arte a disposizione del territorio che ha dato i natali alla madre. L’esposizione, organizzata dall’associazione IndieGesta, l’Accademia di Belle Arti di Frosinone e la Fondazione Mastroianni, in collaborazione con diChroma, è sostenuta dalla Regione Lazio e patrocinata dalla Provincia di Frosinone, il Comune di Arpino, la Camera di Commercio e il Consorzio Asi.

“Un omaggio alla grande fotografia e un’occasione importante per la Ciociaria”, ha commentato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Questa mostra è un segnale fondamentale di come i territori possano ripartire dalla bellezza e dalla cultura. L’arte può diventare catalizzatore di energie positive non solo per il pubblico ma anche per l’intero tessuto di associazioni e imprese culturali che con passione e impegno stanno dando nuovo impulso al nostro territorio” ha concluso il Presidente.

Protagoniste della mostra sono le opere frutto della collaborazione tra Sandro Miller e l’attore John Malkovich in onore di 34 maestri della fotografia tra cui Albert Watson, Annie Leibovitz, Bill Brandt e Diane Arbus. Artisti che con i loro scatti hanno fissato per sempre icone del nostro tempo come Marilyn Monroe, Salvador Dalì, Mick Jagger, Muhammad Alì, Meryl Streep, John Lennon e Yoko Ono.

Foto di repertorio