Oggi a Roma si è rischiata una tragedia. Il ricordo va, purtroppo e inevitabilmente, ad Alfredino Rampi e la sua tragica vicenda.

Primavalle, bambino di 3 anni caduto in un pozzo profondo tre metri

Stamattina, 12 giugno, alle ore 11,25 circa, la Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato presso via Stefano Borgia la squadra dei vigili del fuoco di Montemario (8/A) e gli Usar (TE/4). Questo dopo aver ricevuto la richiesta di andare per soccorrere un bambino di tre anni e mezzo, caduto in un pozzetto profondo 3 metri in un’area di cantiere.

Il celere intervento ha permesso di recuperare il bimbo in breve tempo e affidarlo in buona salute al 118 che ha provveduto al trasporto presso l’ospedale Gemelli di Roma. Per fortuna, una vicenda che sembra finita bene. Ovviamente, resterà da chiarire la dinamica di quanto accaduto.