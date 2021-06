Un gravissimo incidente è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Ceccano. Questa mattina, infatti, un treno ha investito una persona.

Ceccano, persona investita e traffico ferroviario sospeso

La dinamica resta ovviamente da chiarire e questo ha fatto sì che il traffico della linea FL6 Roma-Napoli, via Cassino, sia al momento sospeso per permettere gli accertamenti all’autorità giudiziaria. Ancora sconosciute le condizioni di salute della persona investita e nemmeno come sia successo l’incidente.

Disagi per la circolazione ferroviaria e ritardi segnalati dai pendolari, che attendono i treni nelle varie stazioni. Potrebbero seguire aggiornamenti in merito.

Linea Roma – Cassino, dalle ore 10:05 traffico ferroviario tra Frosinone e Roccasecca per l’investimento di una persona da parte di un treno