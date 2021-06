Arrivata adesso la nota ministeriale alle Asl riguardante lo stop alla somministrazione del vaccino Astrazeneca alle persone che hanno meno di 60 anni. Dopo gli ultimi casi di cronaca, è arrivato dunque il fermo alla vaccinazione.

Astrazeneca, stop ai vaccini per le persone sotto i 60 anni

Chi ancora non ha ricevuto il vaccino, ma ha la prenotazione, sarà contattato dalla Asl di competenza. Almeno è ciò che sta facendo ad esempio la Asl di Frosinone, che spiega: “Riceviamo adesso la nota ministeriale che non verrà più somministrato il vaccino Astrazeneca per le persone sotto i 60 anni. La ASL sta contattando i 543 prenotati per sabato 12 giugno e per domenica 13 giugno, per spostare la loro vaccinazione nelle sedi di somministrazione Pfizer”.

E cosa succederà a chi ha già ricevuto la prima dose? Ancora non abbiamo ricevuto notizie ufficiali in merito. Probabile però che la seconda dasa sarà Pfizer o Moderna.