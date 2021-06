Ciociaria, multa di quasi 3500 a un autolavaggio: i motivi

Nella giornata di ieri in Pontecorvo, i militari della locale Stazione, in collaborazione con il personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Frosinone, nel corso di specifici controlli hanno sanzionato un 35enne originario del Bangladesh, titolare di un autolavaggio sito in quel centro.

I motivi della multa

Nel corso delle verifiche gli operanti hanno accertato la mancata applicazione del protocollo di prevenzione del contagio da Covid-19 e l’inosservanza dell’obbligo di retribuzione dei dipendenti con strumenti di pagamento tracciabili, elevando nei suoi confronti sanzioni amministrative per complessivi euro 3.432.