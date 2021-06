Labaro, perde il controllo dello scooter e si schianta: morto 23enne

Una tragedia indescrivibile dove ha perso la vita un giovane ragazzo di 23 anni. È successo la notte tra il 7 e l’8 giugno in via dei Monti della Valchetta, zona Labaro.

Muore giovane ragazzo di 23 anni

Una giovane vita che, purtroppo, adesso non c’è più. Il brutto incidente è avvenuto la notte tra lunedì e martedì in zona Labaro, a Roma. Stando a quelle che sono le prime informazioni del caso, sembrerebbe che un giovane di 23 anni, a bordo del suo scooter, abbia perso il controllo dei veicolo e si sia andato a schiantare contro delle auto che erano in sosta.

Fatale, secondo quanto trapela, sarebbe stato l’impatto con una smart. Sul posto sono subito sopraggiunti gli uomini dell’Ares 118 che si sono subito accorti che il giovane era in gravissime condizioni. Forse sarebbe morto sul colpo.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Nomentano e del Gruppo Cassia per effettuare i classici rilievi del caso.