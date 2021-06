Dalle prime ore di questa mattina, è in corso l’esecuzione da parte degli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma, di 6 Ordinanze di Custodia Cautelare in carcere emesse dal Tribunale di Roma – Sezione GIP, nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili di rapina in concorso, lesioni, sequestro di persona multiplo ed estorsione in danno di due stranieri residenti in Italia.

150 gli agenti della Questura impiegati nell’operazione.

I dettagli saranno illustrati durante la conferenza stampa che si terrà oggi alle ore 10.30 presso gli uffici del X Distretto Lido di Roma.