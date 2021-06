Shock a Roma, si cosparge di liquido infiammabile e si dà fuoco

Questa mattina alle ore 6.10, la Sala Operativa VVF di Roma è stata allertata da un condomino del palazzo in via Monza,9 per forte odore acre di bruciato.

Ecco cosa è successo

All’arrivo sul posto, i Vigili del Fuoco entravano nell’appartamento in questione, trovando una persona che si era cosparsa di liquido infiammabile ancora viva.

Dopo i primi soccorsi, la persona di 45 anni, sesso maschile, è stata assicurata al personale medico e trasportata con ustioni all’ospedale S. Eugenio.