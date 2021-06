Accompagnatori e insegnanti di inglese: in arrivo 100 posti di lavoro

Come viene riportato da Circuito Lavoro, sono in arrivo 100 posti di lavoro sia in Italia che all’estero per accompagnatori e insegnanti di inglese. Gli incarichi si svolgeranno nel periodo estivo, con contratti stagionali. Ecco tutti i dettagli e come candidarsi.

Offerte di lavoro accompagnatori e insegnanti di inglese

Grandi novità in arrivo per chi è alla ricerca di un lavoro stagionale sia in Italia che all’estero. Si cercano infatti 100 nuove risorse, fra accompagnatori, insegnanti di inglese e altri profili. Gli incarichi si svolgeranno nel periodo estivo in diverse località italiane ma anche a Malta, in Irlanda e a Dubai. Le offerte di lavoro arrivano dalla School and Vacation, agenzia di formazione turistica con sede a Milano. Nello specifico gli annunci riguardano le seguenti figure:

Group Leader (accompagnatori) e Italian coordinator (coordinatori) per centri vacanze studio all’estero;

(accompagnatori) e (coordinatori) per centri vacanze studio all’estero; Activity Leader (animatori), Insegnanti di inglese e Camp Director (coordinatore attività) per centri vacanze studio situati in Italia.

Ogni profilo prevede una serie di requisiti specifici, mentre a tutti i candidati è richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese, capacità di interagire con i giovani, attitudine al lavoro di squadra, serietà e affidabilità. Il periodo lavorativo inizierà a metà giugno e terminerà a settembre. Chi intende candidarsi come coordinatore dovrà essere disponibile per l’intero periodo, mentre per gli altri ruoli occorre dare disponibilità per almeno 2 settimane consecutive.

Come candidarsi

Tutte le posizioni aperte e i requisiti necessari possono essere consultati e approfonditi direttamente sul sito ufficiale dell’agenzia, nella sezione “Lavora con noi”. Per candidarsi bisognerà cliccare sul ruolo di interesse e compilare il relativo form online.