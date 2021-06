VEDI QUI IL VIDEO SULLA BIENNALE D’ARTE DI NEMI APPENA CONCLUSA

Il Comune di Nemi con la collaborazione della Pro Loco di Nemi, indice e organizza la 7a edizione del concorso denominato “Balconi Fioriti” (Anno 2021) finalizzato al miglioramento dell’aspetto degli spazi privati attraverso la cura del verde, rendendo più bello, gradevole ed ospitale il Paese attraverso l’utilizzo dei fiori. Una iniziativa intesa non solo come gara, ma soprattutto come momento di aggregazione e sensibilizzazione della comunità su piccoli interventi di abbellimento ed accoglienza.

Il concorso è aperto a tutti i cittadini – dichiara il Sindaco di Nemi Alberto Bertucci – residenti e concerne l’abbellimento e la fioritura del verde privato nei balconi, terrazze, davanzali, giardini e cortili di tutto il territorio comunale.

Coloro che intendono partecipare – continua Bertucci – possono iscriversi compilando l’apposito modulo di partecipazione che si potrà scaricare dal sito del Comune www.comunedinemi.it o, se impossibilitati, ritirare presso il Comune, Ufficio Segreteria;

la richiesta di partecipazione, dovrà pervenire entro il 30 giugno 2021;

l periodo di riferimento per la valutazione andrà dal 14 al 20 luglio 2021 e durante questo periodo il partecipante dovrà garantire il mantenimento delle caratteristiche del luogo in concorso.