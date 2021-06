Maltempo Lazio, quando finirà l’instabilità e arriverà l’estate metereologica?

Questa settimana è stata senz’altro il simbolo di questa primavera: mattinate calde e assolate e pomeriggi di nubifragi. Quando finirà questa instabilità e arriverà la tanto estate metereologica auspicata? La risposta è positiva: presto.

Maltempo Lazio, quando finirà l’instabilità?

Mai come quest’anno maggio e giugno non sono stati propriamente anticipi d’estate. Quella vera, sulla carta, arriverà il 21 di questo mese. Lo stesso periodo degli scorsi anni, le temperature erano anche più alte. L’instabilità che non sembra volerci lasciare da ormai la seconda parte di aprile, sembra che stia però lasciando il passo a un tempo migliore.

Oggi e domani infatti ci saranno ancora delle piogge diffuse, ma la situazione sembra cambiare “definitivamente” da questo fine settimana. A partire da sabato 12 giugno, infatti, le temperature saranno pienamente estive: minima tra i 15 e i 18 gradi e massima che arriverà tra i 30 e i 32 gradi. Le proiezioni non danno instabilità fino ad almeno mercoledì.

Da sabato a martedì è previsto sole e caldo abbastanza torrido. Qualche prima nuvola dovrebbe affacciarsi a partire dal prossimo mercoledì. Ricordiamo tuttavia che si tratta di proiezioni e dunque andrebbero aggiornate se non di ora in ora quantomeno di giorno in giorno.

Se non saranno smentite, già da questo sabato potremmo finalmente passare un week end all’insegna del bel tempo e che faciliterà le gite fuori porta e chissà forse il primo bagno della stagione nei mari della regione Lazio.