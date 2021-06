Circuito Lavoro segnala un’importante opportunità. Se state cercando lavoro a Roma ecco un’ottima offerta da prendere in considerazione. Si cercano infatti 10 addetti all’accoglienza nei musei di Roma Capitale in vista della ripresa del turismo (italiano e straniero) dopo lunghi mesi di stop dovuti al Coronavirus. E’ l’agenzia per il lavoro E-work ad aprire le selezioni: ecco cosa c’è da sapere per candidarsi con successo.

Addetti all’accoglienza nei musei della Capitale: info utili

Nello specifico, le selezioni sono aperte per la ricerca di addetti accoglienza e sorveglianza nei musei e siti archeologici a Roma che saranno assunti con contratto a tempo determinato e possibilità però di vedersi assumere a tempo indeterminato in un secondo momento.

Requisiti

I requisiti ritenuti fondamentali per partecipare alle selezioni sono i seguenti: laurea in Conservazione dei beni culturali, storia dell’arte o archeologia e esperienza pregressa nel ruolo presso musei, pinacoteche o parchi archeologici. E ancora, buona conoscenza della lingua inglese e buono standing.

Come candidarsi

Se siete interessati a questa offerta di lavoro per addetti all’accoglienza nei musei di Roma sappiate che si richiede disponibilità immediata. Non partecipate allora se pensate di non poter essere liberi fin da subito. Attraverso la pagina ufficiale dell’agenzia del lavoro, potrete candidarvi sfruttando il pulsante rosso che riporta la scritta “Candidati”.