Preparativi per Euro 2021 secondo i bookmakers

Grazie a https://scommetteronline.info/ abbiamo fatto un giro tra i vari bookmakers cercando di scoprire come le bacheche dei vari siti di scommesse siano state già preparate per gli europei di calcio. Inizieranno l’11 giugno e finiranno a luglio, c’è chi ha già creato schede con quote e c’è chi non ha preparato ancora nulla limitandosi solo a dare delle informazioni, preparare il terreno. Abbiamo dato un’occhiata a tre portali ADM tra tanti, la sigla che abbiamo appena scritta indica l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che autorizza gli operatori a offrire servizio di scommesse in modo sicuro e controllato.

Snai, il Torneo WC Asia e le amichevoli pre Euro 2021

Snai rispetto alle piattaforme che indicheremo più avanti non ha ancora messo in evidenza in Homepage le quote per le prime partite Euro 2020, forse ci sono ma sono da ricercare.

In evidenza troviamo le qualificazioni mondiali con Maldive Siria giocata il 4 giugno, 1.75 quota Under, 1.90 quota Over 1×2 a +32. Seguivano le qualificazioni per gli Europei U21 con Andorra Albania, la squadra ospite favorita con 1.15 contro 17 di Andorra e 6.00 sul pareggio. 1.80 e .85 negli Under Over.

Presenti le quote pre match delle amichevoli europee, preparazione importante sul campo per le partite dall’11 giugno.

Infine, nel blog sportnews diversi articoli sul Torneo WC Asia, importante per i prossimi Mondiali 2022 e la qualificazione per la Coppa Asiatica 2023.

Eurobet e la sua schermata colorata per Euro 2021

Sugli Europei di Calcio, Eurobet ha creato una schermata informativa completa. Oltre al sito ufficiale della competizione, chi vuole fare scommesse può trovare in questo bookmakers calendario, quote, pronostici, gironi e tante informazioni.

Ci ricorda ad esempio, che questa competizione si gioca in 12 città diverse rispetto alle edizioni precedenti e che siamo al sessantesimo anniversario della fondazione degli europei.

In più qualche informazione su ch potrebbero essere le squadre favorite, i marcatori che daranno del filo da torcere agli avversari basandosi sulle analisi dei precedenti Europei 2016.

Tutto ciò non deve influenzare la scelta autonoma del singolo scommettitore tuttavia sono informazioni importanti.

Planet Win 365 e le sue schermate pre-match

Planet Win 365 è famosa con le sue agenzie terrestri e il sito rispetta la qualità di servizio su scommesse e giochi da casinò.

Troviamo nel menù la voce Euro 2021 con ben 20949 contenuti da scoprire, in evidenza sempre le top league del momento di tutti gli sport. Segue poi la lista Euro 2021 ch comprende Partite suddivise nei gruppi A (dove c’è l’Italia), BCDF dove si trovano tante altre squadre.

PW365 ha anche creato le scommesse speciali sul torneo, ponendo domande anche su ottavi di finale, accoppiata finale, piazzamento, accoppiata nei singoli gruppi, qualificate, eccetera. Infine scommesse speciali sulle singole squadre, qui la conoscenza del calcio internazionale è fondamentale. Interessante alla fine visualizzare le varie proposte calciatori, capocannoniere, portiere, marcatore generali e per singoli paesi. Kenae H, Lukaku, Mbappe, Ronaldo sono i primi quattro giocatori favoriti.

Quando le quote le fanno gli scommettitori: l’exchange

Betflag è il quarto bookmaker ADM che abbiamo analizzato, questo operatore offre un sistema che lascia libero lo scommettitore di creare le quote oppure di partecipare ad una sorta di trading con altri scommettitori sulle scommesse sportive. In sostanza è lo scommettitore stesso ad essere bookmaker.

Per Euro 2020 abbiamo trovato uno schema suddiviso in top abbinate e top liquidità con il valore vincente delle quote determinate su alcuni quesiti e partite. A fondo pagina la spiegazione di come funziona il betting exchange.