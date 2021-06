Scopri l’unicità di stile e materia con Brutus, abbigliamento in pelle artigianale

Il lusso di indossare capi unici, fatti a mano e italiani al 100%, combinato alla praticità dello shopping online, con spedizione gratuita, reso a costo zero e assistenza personalizzata in ogni fase dell’acquisto. È l’esperienza riservata a chi sceglie Brutus, il marchio italiano di abbigliamento, calzature, borse e accessori in pelle artigianali per uomo e donna.

Su www.brutusfactory.com c’è tutto quello che un amante della pelletteria vintage possa desiderare. Stivali, giacche, giubbotti, pochette e borse da viaggio in pelle realizzati interamente a mano, ideati e prodotti in Italia.

Caratterizzati dallo stile tipico dei biker, i prodotti Brutus hanno un forte portato innovativo. Uniscono infatti l’attenzione al dettaglio dell’artigianato a tecniche prese in prestito da altri settori. In particolare, la progettazione avviene in 3D, secondo le logiche adottate per la realizzazione dei veicoli da corsa.

Ogni prodotto è una sintesi di design e utilità, espressione del carattere ribelle degli spiriti liberi. L’unicità è garantita anche dal numero di serie presente su ciascun articolo e agli utenti registrati è riconosciuta la garanzia a vita.

A distinguere Brutus dagli altri operatori del settore sono anche la trasparenza e l’attenzione alle esigenze del cliente. Questo si avvantaggia infatti di spedizione e reso sempre gratuiti, oltre che di un customer care multicanale (e-mail, telefono, chat online) pronto ad offrire assistenza personalizzata prima, durante e dopo la vendita.

Le transazioni avvengono solo con metodi sicuri e ogni prodotto è descritto nel dettaglio, con indicazione dei pellami utilizzati e delle lavorazioni. Tra i più richiesti ci sono la giacca modello chiodo Perfetto in colore marrone terra battuta e il tronchetto in pelle rosso Beryl.

Non farti scappare l’unicità dell’abbigliamento in pelle artigianale italiano. Visita www.brutusfactory.com e iscriviti alla newsletter per accedere in anteprima e in esclusiva a special production, limited edition e customized one-off.