Frosinone. Denunciato 44enne per furto aggravato in un distributore di carburanti

L’8 giugno 2021, il personale delle Volanti della Questura di Frosinone ha denunciato un 44enne per il reato di furto aggravato in un distributore di carburanti del capoluogo.

I fatti

Gli agenti, a seguito di una segnalazione al 113, si sono portati presso un distributore di carburante constatando l’avvenuta effrazione delle gettoniere di 3 impianti automatici di lavaggio degli autoveicoli.

L’attività di indagine, posta in essere nell’immediatezza, grazie anche alla visione delle immagini di videosorveglianza, ha permesso agli operatori di risalire all’autore del furto. Infatti l’uomo, nonostante avesse abilmente sfruttato l’uso della mascherina per occultare parte del volto, è stato subito riconosciuto dai poliziotti, perché già in passato era stato protagonista di episodi analoghi, addirittura anche in danno del medesimo impianto.

Inoltre, l’individuazione dell’uomo è stata avvalorata dal successivo rilevamento della targa dell’autovettura dell’autore del furto che risultava essere intestata proprio al 44enne. Alla luce dei fatti accertati, gli agenti hanno quindi proceduto a denunciare l’uomo per furto aggravato.