Sotto l’Amministrazione Bertucci, in un momento storico complicato e in piena emergenza economica Nemi va in controtendenza e vede aprire nuove attività commerciali sia nel settore della ristorazione che dei servizi.

Cresce in maniera esponenziale il commercio e il turismo a Nemi. Nonostante il Covid-19 e la crisi economica, continuano ad aprire attività

Una cambio di passo che si registra da diversi anni che è il risultato di una politica amministrativa volta alla valorizzazione sotto il profilo economico-culturale del territorio.

Proprio nel giorno dell’88° Sagra delle Fragole il sindaco ha tagliato il nastro ad una nuova attività commerciale, un centro di bellezza e parrucchiera. Alcuni giovani e capaci imprenditori hanno voluto investire per il proprio futuro su Nemi.

Nello stesso momento ha aperto i battenti anche il nuovo ristorante Grani bistrot proprio su piazza Roma, 2 con la nuova gestione organizzata dall’ imprenditrice affermata nel settore turistico Simona Barbaro.

Il ristorante segna un mix tra piatti della tradizione culinaria del territorio con un tocco di originalità da parte dello chef che rende ogni pietanza una novità ricca di gusto al palato.

Il sindaco di Nemi Bertucci ha dichiarato che “da questa primavera, nonostante l’emergenza covid-19 e la crisi economica che ne consegue il borgo di Nemi ha riscontrato un grande aumento di visite da parte di turisti nazionali e internazionali che nel rispetto delle normative scelgono il paese delle Fragole”.

Ormai – continua il sindaco – i turisti sono presenti durante i giorni della settimana e come sappiamo in particolare dal Venerdì alla Domenica.

Questo aumento – conclude Alberto Bertucci – ha portato una forte attrazione da parte delle attività commerciali ad investire sul territorio.