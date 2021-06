Infernetto, continua l’iter progettuale di “Nuova Croviana”:…

La Caserma “Gen. D. Angelo Dus” situata in Via Croviana nel quartiere Infernetto ha contribuito negli anni a garantire una presenza positiva nel territorio, grazie anche alle attività di un complesso polivalente d’eccellenza e di rilevanza nazionale per gli atleti.

Continua l’iter progettuale di “Nuova Croviana”

La struttura, in uso al II Battaglione Allievi dell’Accademia e al Centro Sportivo delle Fiamme Gialle, sorge su una superficie di circa 177 mila mq dotata di campi da gioco, una pista di atletica leggera con tribune, palestra, piscina olimpionica.

L’uscita progressiva dall’area da parte della Guardia di Finanza, in dialogo con il Demanio, è prevista indicativamente nell’arco del prossimo triennio. Parallelamente l’iniziativa ‘Nuova Croviana’ continua il suo iter di progettazione: iniziative di valutazione e collaborazione con gli enti pubblici, la raccolta di aspettative del territorio e le riflessioni sulle migliori destinazioni d’uso della superficie. La proposta di rigenerazione urbana promossa da Savills Investment Management SGR e progettata dallo studio di architettura Barreca & La Varra vuole essere un’occasione di valorizzazione per via Croviana all’Infernetto.

Informazioni sul progetto sono disponibili sulla pagina web www.nuovacroviana.it e sul profilo Facebook www.facebook.com/nuovacroviana.