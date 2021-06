Il multisale Ariston di Colleferro torna finalmente in piena attività. Da poco più di una settimana lo storico cinema della cittadina a sud di Roma ha riacceso i proiettori, la macchina dei pop-corn e ha riaperto tutte le

sue sale, per una programmazione che farà rivivere dopo tanto tempo a grandi e piccoli la magia del grande

schermo.

Programmazione Cinema Multisale Ariston giugno 2021

“In questi mesi di chiusura abbiamo lavorato alla ristrutturazione di diversi spazi dell’Ariston, tra cui

l’entrata, ora completamente rivalutata e rinnovata. Tornare a lavorare era la nostra speranza, il nostro

obiettivo che finalmente abbiamo raggiunto. Le difficoltà per gli esercenti restano sicuramente tante ma

adesso l’importante è accogliere i nostri clienti in sicurezza e concedere un momento di tranquillità e di

svago a chi sceglie di andare al cinema” racconta a Casilina news il gestore dell’Ariston Daniele Mandova.

Aperto negli anni ’80, l’Ariston è stato uno dei primi grandi cinema multisale in Italia, affermandosi sin da

subito come punto di riferimento per il territorio e come caso unico in tutto il Paese, tanto da ricevere nel

1989 il premio Sacher D’oro per il miglior esercente di quella stagione e per essere considerata una delle

migliori struttura costruita in quegli anni. Un riconoscimento ideato dal regista e attore Nanni Moretti che

ha sempre apprezzato il lavoro e l’esperienza dell’Ariston di Colleferro.

La programmazione di oggi

Crudelia: 17:30 I 20:00

Il cattivo poeta: 18:00

Comedians: 18:10 I 20:10

The father – nulla è come sembra: 18:30

Run: 19:00 I 20.45

Old boy: 20:30

Come acquistare il biglietto online

Si può acquistare e mostrare il biglietto direttamente dal proprio smartphone. Basta andare sul sito dell’Ariston e scegliere la sezione programmazione. Non resta che mettersi comodi in poltrona, finalmente il film sta per iniziare. Di seguito, una piccola gallery di foto riguardante i lavori di ristrutturazione che hanno interessato il Cinema Multisale Ariston di Colleferro in questo periodo di chiusura forzata.