“Come Medicina Solidale siamo vicini alla presidente dell’associazione Tor Più Bella, Tiziana Ronzio, vittima ieri sera di un’aggressione”.

È quanto dichiara Lucia Ercoli, coordinatrice dell’Istituto di Medicina Solidale.

“Purtroppo – aggiunge Ercoli – sappiamo bene che non si tratta di un caso isolato, poiché chi è impegnato a portare avanti un lavoro sociale nelle periferie di Roma troppo spesso viene lasciato solo a sé stesso e, quindi, possibile vittima di situazioni di questo tipo. È successo anche alla nostra associazione, che proprio a Tor Bella Monaca da anni è impegnata per garantire cure mediche a chi non può permetterselo. C’è quindi bisogno di maggiore attenzione nei confronti di chi è in prima linea ogni giorno per cercare di migliorare le condizioni di vita di tante persone”.

La nota di Zingaretti

Ieri sera esponenti del Clan Moccia hanno aggredito Tiziana Ronzio e suo figlio a Tor Bella Monaca. Solo il tempestivo intervento dei Carabinieri, ai quali va il nostro ringraziamento, ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. E’ un fatto gravissimo che non può essere accettato. Tiziana Ronzio è la fondatrice dell’associazione Tor più Bella, insignita dal Presidente Mattarella Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, da anni lavora per riqualificare Tor Bella Monaca, quartiere in cui vive, combattendo lo spaccio e la delinquenza. In questi anni con lei la Regione Lazio ha realizzato progetti per migliorare la vita del quartiere in un grande lavoro di squadra.

Quanto accaduto ieri sera non deve più avvenire. Tiziana Ronzio non può e non deve essere lasciata sola dalle Istituzioni, va difesa e sostenuta nelle sue battaglie. Noi come Regione Lazio saremo sempre al suo fianco contro la malavita di Tor Bella Monaca ma soprattutto continueremo a realizzare con lei iniziative per riqualificare il quartiere.

Lo dichiara in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.