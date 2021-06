Dalle ore 12 e30 circa, sono pervenute molteplici chiamate di soccorso ricevute dalla Sala Operativa legate al maltempo.

Maltempo a Roma: bambini e adulti bloccati in un asilo

Tra le aree più colpite quella di Roma Nord( Corso Francia, Ponte Milvio ,Prati , Montemario e Nomentano) ,mentre si sta intervenendo in via Castelnuovo di Porto n.14 per un soccorso a persone all’interno di un asilo nel quale a causa di un allagamento 40 bambini e 6 adulti sono impossibilitati ad uscire; sul posto la squadra vvf di Prati (9/A).

