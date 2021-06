“Oggi alle 15 riaprono le prenotazioni per l‘Open Week Astrazeneca Over 18 che avrà luogo dal 9 al 13 giugno.

Stanotte alle 24 si aprono le prenotazioni per la fascia d’età 34-30 (nati 1987/1991) con accesso sul portale prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome.

Oggi verranno abbondantemente superate 3,8 milioni di somministrazioni, il 53% della popolazione target avrà ricevuto almeno una dose di vaccino e il 26% avrà completato il percorso vaccinale”.

Lo comunica in una nota l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio.

Somministrazioni nelle farmacie

“Nella prima settimana di avvio delle vaccinazioni in farmacia, sono state 10.645 le somministrazioni effettuate del vaccino monodose J&J. Oltre 5mila a Roma e altrettanto nelle altre province del Lazio, fra cui spicca Frosinone con 1379 somministrazioni. Le farmacie della Asl Roma 1 sono quelle che ne hanno fatte di più, con 2305 somministrazioni.

Un vero successo che rafforza strutturalmente la rete territoriale. Le farmacie, accanto ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, dovranno essere la spina dorsale del prosieguo della campagna vaccinale del prossimo autunno. Inoltre, per l’intero mese di giugno sono previste oltre 62mila vaccini J&J destinati alla rete della farmacie. Avremmo sicuramente sperato in una dotazione maggiore di dosi ma, purtroppo, per quanto riguarda J&J ancora vi sono difficoltà di approvvigionamento”, lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

