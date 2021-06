Labico è Covid free: dopo tanti mesi, il numero dei positivi è zero!

Una buona, e tanto sperata, notizia per il comune di Labico. Come dichiarato ieri, 7 giugno 2021, dal sindaco, Danilo Giovannoli, non sono stati riscontrati casi di Coronavirus tra i cittadini di Labico.

Labico Covid free

“Finalmente ce l’abbiamo fatta!

Secondo i dati ufficiali ASL, dopo tanti mesi a Labico il numero dei positivi è ZERO! Non vedevo l’ora di ricevere report di azzeramento dei casi: questa è proprio una bella giornata!

Continuiamo a rispettare regole, disposizioni e a vaccinarci: solo così saremo fuori dell’incubo!”, è quanto comunicato ieri tramite social dal Sindaco di Labico.

Foto di repertorio