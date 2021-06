Roma, minore si filma mentre tortura, massacra e uccide un gattino

Un bruttissimo episodio che vede coinvolto un minore. Guardie Zoofile Ambientali Norsaa Roma sottolinea come questo ragazzo ha pubblicato un video dove torturava, massacrava e uccideva un piccolo gatto.

Ecco il post Facebook di Guardie Zoofile Ambientali Norsaa Roma

Attività di indagine da parte dei nostri operatori nel caso di un minore che in un video, mostrava la tortura e l’uccisione di un piccolo gatto.

Dopo accurate indagini è stata presentata un’informativa presso la Procura della Repubblica per i Minorenni competente, affinché questo minore possa essere seguito dai servizi sociali. La legge non punisce i minori di 14 anni ma li affida ai servizi sociali per poter essere seguiti in un percorso di cura psicologico/psichiatrico.

La scena del filmato appare tragica e molto forte , anche per noi che ormai siamo abituati a scene di maltrattamento.

Consigliamo alle mamme di verificare i gruppi whatsapp dei propri bambini, di verificarne i cellulari dei ragazzi , a quell’età anche il semplice essere diversi, per costume e/o bullismo li potrebbe portare da grandi ad intraprendere azioni criminose che vanno dai maltrattamenti degli animali, ai bambini e come spesso succede, delle donne.