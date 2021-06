Per minimizzare i disagi verranno predisposte 3 autobotti in stazionamento per tutta la durata del fuori servizio presso:

piazza Garibaldi

via Fontana delle Cannetacce (parcheggio campo sportivo)

via Alfredo Serranti (parcheggio carabinieri) Inoltre, verranno predisposte 2 autobotti dedicate alla Casa di Cura San Raffaele in via San Silvestro 67.

Per i casi di effettiva necessità, potrà essere predisposto un ulteriore servizio di rifornimento tramite autobotte da richiedere preventivamente via fax al numero 06 57 994 116 oppure al numero verde 800 130 335.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per i disagi.

Disinfestazione a Montecompatri: info e orari

Il giorno dopo la sospensione idrica, e quindi precisamente il 10 giugno 2021, tra le 23 e le 4 di mattina dell’11 giugno, ci sarà invece la disinfestazione sul territorio comunale.

Le regole da seguire

Durante questi orari sarà bene evitare di lasciare al di fuori delle proprie abitazioni indumenti, sostanze alimentari e ovviamente animali domestici; sarà necessario chiudere tutte le finestre della casa e prestare la massima attenzione e rigorosa osservanza delle suddette regole.