I Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato due persone con le accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti

Ieri sera, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante, transitando in via dei Marsi, tra Esquilino e San Lorenzo, hanno sorpreso un 31enne tunisino mentre cedeva alcune dosi di hashish ad un giovane, 24enne romano. Il pusher, che alla vista dei Carabinieri ha tentato di scappare, è stato immediatamente bloccato e trovato in possesso di altre dosi della stessa droga e denaro contante, ritenuto provento dello spaccio. L’acquirente è stato identificato e segnalato, quale assuntore, all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma.

Nella notte, invece, in via Prenestina, i Carabinieri della Stazione Roma Casalbertone hanno arrestato un 45enne della Guinea, senza fissa dimora e con precedenti, che, avvicinato per un normale controllo, ha tentato di scappare e disfarsi della droga che nascondeva, gettandola a terra sotto le auto in sosta.

L’uomo, però, è stato bloccato e trovato in possesso di 555 euro in contanti. I Carabinieri hanno anche recuperato l’involucro che aveva gettato, contenente 18 g di cocaina, già suddivisa in dosi.

Gli arrestati sono stati portati nelle caserme dell’Arma e trattenuti all’interno delle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.