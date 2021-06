Una o due notti gratis per chi soggiorna sul nostro territorio. Un modo per rilanciare il turismo stimolando e incentivando la permanenza dei turisti nelle nostre strutture ricettive.

TURISMO. VACANZE NEL LAZIO, REGIONE REGALA DUE NOTTI GRATIS. BANDO ONLINE

L’iniziativa, messa in campo dalla Regione Lazio, si chiama “Più notti, più sogni”. Il bando è online da oggi.

La misura si basa su due formule: il 3+1, che prevede una notte aggiuntiva dopo almeno tre notti consecutive nella stessa struttura prenotate e utilizzate. O il 5+2, che prevede due notti aggiuntive sempre nella stessa struttura finanziate dalla Regione, dopo almeno cinque notti consecutive prenotate e utilizzate.

In tutti e due i casi, la notte o le notti aggiuntive saranno a carico della Regione e liquidate alla struttura ricettiva.

Le adesioni delle strutture alberghiere ed extra alberghiere (inclusi gli agriturismi), che invito a partecipare, potranno avvenire esclusivamente per via telematica a partire da oggi e fino al 16 Giugno alle ore 23.59 cliccando su https://www.visitlazio.com/piunottipiusogni/.

Un’opportunità per tutto il settore turistico schiacciato dalla pandemia da Covid che dobbiamo in tutte le maniere sostenere e rilanciare.

Un ringraziamento va al presidente Zingaretti, all’assessora Corrado e a tutta la giunta regionale per aver recepito le istanze dei nostri territori.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano

REGIONE: CORRADO, “PUBBLICATO IL BANDO “PIU’ NOTTI, PIU’ SOGNI” RIVOLTO ALLE STRUTTURE RICETTIVE DEL LAZIO”

“Dando seguito a quanto ho annunciato lo scorso 25 maggio durante la presentazione della misura “Più notti, più sogni” messa in campo dal mio Assessorato per il rilancio del turismo nella nostra Regione”, – dichiara l’Assessore al Turismo ed Enti locali, Valentina Corrado – è stato pubblicato sui siti https://www.visitlazio.com/web/ e www.laziocrea.it l’avviso per manifestazione di interesse rivolto a tutte le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere (inclusi gli agriturismi) imprenditoriali della Regione Lazio in possesso dei requisiti indicati nel bando. Le adesioni potranno avvenire esclusivamente per via telematica entro le ore 23:59 del prossimo 16 giugno tramite il sito di VisitLazio.com (https://www.visitlazio.com/piunottipiusogni).

Per assistenza tecnico-informatica relativa a problematiche nella compilazione delle domande è possibile inviare una e-mail a piunottipiusogni@regione.lazio.it. Più notti, più sogni – ha ricordato l’Assessore – è un’iniziativa da 10 milioni di euro, pensata per rendere la nostra Regione più competitiva, aumentare la permanenza dei turisti sul territorio e sostenere le imprese e l’indotto del settore più colpito dalla pandemia”.