Trasportava grano per uso alimentare, ma il mezzo usato non era idoneo.

LA POLIZIA STRADALE DI FROSINONE AIUTA GLI ANIMALI DEL CIRCO

Gli agenti della Polizia Stradale di Frosinone la scorsa settimana hanno fermato in autostrada un complesso veicolare il cui carico, nonché il documento di trasporto, riportavano la dicitura GRANO TENERO MISTO ROSSO per uso alimentare, ma il mezzo era adibito solo al trasporto di rifiuti e merci pericolose.

Non avendo quindi la prevista autorizzazione per il trasporto di prodotti alimentari, il carico pari a 31,50 tonnellate veniva sequestrato ed in data odierna, su disposizione della locale Procura, donato al circo Togni che provvederà a rifornire anche altre strutture circensi.