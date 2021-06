È morto all’età di 77 anni Luciano Coluzzi, storico imprenditore di Colleferro. Il post del Sindaco Pierluigi Sanna.

Il post del Sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna

La scomparsa di Luciano Coluzzi ci ha riempito di tristezza.

Il Covid miete di nuovo una vittima della nostra comunità già tanto provata.

Se ne va un imprenditore storico della città, una persona per bene a capo di una famiglia per bene a cui giunga tutta la nostra vicinanza in questo momento di estrema sofferenza.