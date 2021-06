“Vinci una borsa Hermès” e poi svuota il conto: occhio alla truffa Whatsapp

Un messaggio breve, allettante, che cela una truffa molto pericolosa. Si tratta della possibilità di vincere una borsa firmata Hermès. L’ultima, pericolosa, truffa che sta girando su whatsapp.

Occhio alla truffa della borsa Hermès che sta girando su Whatsapp

Lo scopo finale di questo raggiro è quello di raccogliere dati personali per cercare di entrare nei conti correnti delle persone. In queste ore, su Whatsapp, sta girando una truffa legata ad una improbabile vincita di una borsa firmata Hermès. Difatti, in occasione del 184 esimo anniversario della nota casa di moda francese, l’azienda avrebbe deciso di fare questo regalo agli utenti. Niente di più falso.

Il messaggio arriva sotto forma di catena e segnala che l’utente fortunato è invitato a cliccare su un link per riscattare un regalo molto importante, ovvero una borsa della collezione Kelly, tra i prodotti più venduti e conosciuti di Hermès.

Se si clicca sul link, si viene rimandati ad un sito su cui è possibile partecipare ad un sondaggio. Ovviamente, non fatelo, è li che gli hacker entrano in possesso dei dati personali.