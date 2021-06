Nelle prime ore di questa mattina un ladro d’auto è entrato in azione in via Luchino dal Verme, quartiere Prenestino-Labicano, dove ha infranto il finestrino di veicolo parcheggiato in strada, riuscendo in breve tempo ad avviare il motore e a darsi velocemente alla fuga.

Il proprietario del veicolo, sentito il rumore di vetri infranti, ha notato la scena dalla finestra di casa ed ha immediatamente dato l’allarme al “112” fornendo la descrizione del veicolo e la direzione di fuga del malfattore.

I Carabinieri della Tenenza di Ciampino, grazie alla segnalazione diramata a tutte le pattuglie dalla Centrale Operativa del Gruppo Carabinieri di Roma, sono riusciti ad individuare il veicolo in transito lungo via Anagnina, ponendosi al suo inseguimento.

Dopo alcuni minuti, i militari sono riusciti a sbarrare la strada al ladro d’auto e ad arrestarlo.

Si tratta di un cittadino romeno di 37 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con numerosi precedenti specifici, che dovrà rispondere di furto aggravato di autovettura.

L’uomo è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.

Foto di repertorio