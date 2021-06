In merito alla scomparsa della 15enne Ludovica D’Alessio da ormai 3 giorni è nato un “caso” social. Qualche quotidiano locale ha infatti parlato del ritrovamento della giovane, ma la notizia sembra essere stata smentita dalla zia della giovane, direttamente dal suo profilo social.

Setteville, giallo sul presunto ritrovamento della 15enne scomparsa Ludovica D’Alessio

Come detto, un quotidiano locale ha riportato la notizia del ritrovamento della giovane, ma la notizia non sembra avere trovato conferme dai parenti della 15enne. Pertanto, al momento non ci sono novità in merito alla scomparsa della ragazza. Novità che ovviamente provvederemo a fornirvi in caso di un suo eventuale ritrovamento, che auspichiamo avvenga quanto prima.

Nella speranza che Ludovica stia bene, vi preghiamo di segnalare un suo avvistamento e di evitare di diffondere notizie prive di fondamento in merito a quanto accaduto.

Ricordiamo che la notizia della sua scomparsa ha colpito la comunità di Setteville di Guidonia e ha avuto massima diffusione dopo la trasmissione del programma di Rai 3 Chi l’ha visto? dove è presente in alto la foto della ragazza.

AGGIORNAMENTO:

A qualche ora di distanza, parlano ancora i parenti della ragazza e annunciano una importante e concreta novità: Ludovica è stata ritrovata. I parenti della giovane hanno ringraziato tutti quanti per il sostegno. Potrebbero seguire novità in merito ai dettagli e alle condizioni di salute della ragazza.